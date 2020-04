Gesundheit : Mecklenburg-Vorpommern hat zweithöchste Hausarztdichte

Die Dichte an Hausärzten in Mecklenburg-Vorpommern liegt im bundesweiten Vergleich auf dem zweiten Platz. Auf 100 000 Einwohner kommen rund 73 Hausärzte, wie aus Daten des Bundesarztregisters mit Stand Ende vergangenen Jahres hervorgeht, die die Deutsche Presse-Agentur ausgewertet hat. Minimal höher ist die Hausarzt-Dichte demnach nur in Hamburg.

Avatar_prignitzer von dpa

28. April 2020, 06:27 Uhr

Bei der Dichte von Ärzten und Psychotherapeuten zusammen liegt der Nordosten bundesweit im Mittelfeld. In MV kommen den Angaben zufolge 207,1 Ärzte auf 100 000 Einwohner. Die niedergelassenen Mediziner sind demnach im Schnitt 53,3 Jahre alt, nur in Thüringen und Sachsen sind die Ärzte noch etwas jünger. Bei der Kinderarztdichte rangiert MV im oberen Drittel. Hier ist Schwerin im bundesweiten Vergleich aller Städte und Landkreise auf dem zweiten Platz mit etwa 27 Kinderärzten pro 100 000 Einwohner.

Das Arztnetz ist demnach in fast allen Bundesländern im Vergleich zu 2018 dichter geworden. Am dichtesten ist das Netz in Heidelberg mit 396,6 Ärzten je 100 000 Einwohner. Am wenigsten niedergelassene Mediziner gibt es mit 80,6 im Landkreis Coburg in Bayern.