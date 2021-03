Schulen : Mecklenburg-Vorpommern öffnet ab Montag Schulen weiter

Wegen der Corona-Pandemie haben viele Schüler in Mecklenburg-Vorpommern ihre Schulen seit Monaten nicht mehr von innen gesehen und Unterricht nur via Internet erlebt. Das soll sich nun schrittweise wieder ändern.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern fährt von Montag an den Präsenzunterricht an den Schulen weiter hoch und beginnt zur Wochenmitte mit den Selbsttests für Schüler und Lehrer. Mit Hilfe regelmäßiger Tests sollen Infektionen schnell erkannt und die Ausbreitung des Virus unterbunden werden. Am Wochenende hatten Angehörige des Technischen Hilfswerks (THW) die Test-P...

