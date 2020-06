Forschung : Mecklenburg-Vorpommern: Phosphorforschung bis 2023 gesichert

Die Phosphorforschung in Mecklenburg-Vorpommern kann weiter gehen. Für die zweite Förderphase bis Juni 2023 stelle die Leibniz-Gemeinschaft weitere 1,1 Millionen Euro zur Verfügung, sagte der Chef des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde und Sprecher des sogenannten P-Campus, Ulrich Bathmann, am Mittwoch in Rostock. Aktuell forschen im P-Campus über 100 Wissenschaftler der beteiligten fünf Leibniz-Institute und der Universität Rostock. Auch die Landesregierung finanziere den Campus mit.

«Der Rostocker P-Campus erforscht, wie der Verlust des wertvollen und rar werdenden Elements Phosphor vom Land ins Meer minimiert werden kann», sagte Bathmann. Phosphor sei in der Landwirtschaft unverzichtbar. Allerdings führe zu viel Phosphor im Meer zu Überdüngung und in der Folge zu exzessiven Algenblüten mit anschließendem Sauerstoffmangel am Meeresgrund. Die regionale Verortung des Campus in Mecklenburg-Vorpommern sei für die Ostseeanrainer ein großes Plus.

Für den Rostocker Bodenkundler Peter Leinweber ist Phosphor ist «die nächste Großbaustelle zukünftiger Landwirtschaft» und damit der Ernährungssicherheit weltweit. Denn die Verfügbarkeit des nur in endlichen Lagerstätten vorhandenen und nicht durch andere Substanzen ersetzbaren Rohstoffs werde ohne einschneidende Maßnahmen im globalen Maßstab bald drastisch eingeschränkt sein.