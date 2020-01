Jahreswechsel : Mecklenburg-Vorpommern startet ins Jahr 2020

Avatar_prignitzer von dpa

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Menschen 2020 ohne größere Zwischenfälle begrüßt. Bis kurz nach Mitternacht hat es laut Polizei Rostock keine größeren Polizei- oder Rettungseinsätze gegeben. Die Polizei in Neubrandenburg beschrieb den Start in die Silvesternacht ebenfalls als verhältnismäßig ruhig. Bisher sei - bis auf ein paar kleinere Brände und einen brennenden Balkon - alles Ordnung, hieß es kurz nach Mitternacht.