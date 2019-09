Bahn : Mecklenburgische Dampflok besucht Nordseeinsel Borkum

Eine historische Dampflok aus dem Ostseebad Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern wird am Mittwoch auf die Nordseeinsel Borkum transportiert und soll dort zwischen dem 14. und 22. September zwischen dem Hafen und dem Ort verkehren. Der «Molli» und die Borkumer Kleinbahn teilen sich die seltene Spurweite von 900 Millimetern. Mit dieser Spurbreite gebe es in Deutschland nur diese zwei Bahnen. Am Dienstag soll die Lok in Bad Doberan bei Rostock auf einen Tieflader gehoben und nach Emden gefahren werden. Dort gehe es auf die Fähre nach Borkum, wo sie am Mittwoch ankommen soll.

Avatar_prignitzer von dpa

10. September 2019, 07:26 Uhr

Die Lok auf Reisen ist eine von fünf, die die Mecklenburgische Bäderbahn auf der rund 15 Kilometer langen Strecke von Bad Doberan über Heiligendamm nach Kühlungsborn betreibt.