Theater : Mecklenburgisches Staatstheater: Spielzeitstart 20. August

Das Mecklenburgische Staatstheater beendet die Corona-Zwangspause und spielt vom 20. August an wieder live vor Publikum. «Mit Einschränkungen, unter Einhaltung sämtlicher Regeln und deshalb in mancher Hinsicht ungewöhnlich - aber dennoch ist es Theater!», erklärte Theatersprecher Johannes Lewenberg am Dienstag. Bis Dezember gelte zunächst ein Sonderspielplan. Dieser sieht kürzere Stücke und weniger Publikum vor.

Avatar_prignitzer von dpa

28. Juli 2020, 12:18 Uhr