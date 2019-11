Bildung : Medienpädagogikpreis für «Klappe gegen Rassismus»-Projekt

Für ihr Filmprojekt «Klappe gegen Rassismus» ist die Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) und das Bundesjugendministerium verliehen dem Warener Verein den mit 2000 Euro dotierten Dieter-Baacke-Preis, wie die Gesellschaft am Montag in Waren mitteilte. Der Preis wird in sechs Kategorien vergeben und war am Wochenende in München übergeben worden.

Avatar_prignitzer von dpa

18. November 2019, 11:25 Uhr

Das Projekt laufe seit 2015 und animiere 10- bis 20-Jährige, sich intensiv mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen. Die Teilnehmer bewerben sich mit eigenen Filmideen, die sie unter Anleitung umsetzen. Das Projekt wird von Schauspieler Hinnerk Schönermann und Regisseur Christian Schwochow unterstützt. Die RAA berät seit 20 Jahren Schulen, Kommunalpolitiker und andere Akteure vor allem im Kampf gegen Rechtsextremismus und für Demokratie.