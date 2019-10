Unternehmen : Medizintechnikunternehmen Cortronik erweitert Firmensitz

Avatar_prignitzer von dpa

10. Oktober 2019, 15:02 Uhr

Der in Rostock-Warnemünde ansässige Medizintechnik-Hersteller Cortronik erweitert seinen Firmensitz. Am Donnerstag wurde Richtfest für den Erweiterungsbau gefeiert. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sagte, soll damit Platz für die Erhöhung der Produktionskapazität geschaffen werden. In dem dreistöckigen Gebäude sollen künftig rund 120 Mitarbeiter aus administrativen Bereichen und der Entwicklung Platz finden. Der dadurch frei gewordene Platz im Hauptgebäude werde für die Erweiterung der Produktion umgestaltet. Insgesamt beschäftige das Unternehmen mehr als 340 Mitarbeiter. Hauptgeschäftsfelder sind die Entwicklung und Produktion von Gefäßstützen, sogenannten Stents.