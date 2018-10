Forschung : Meeresforscher im Nordosten bekommen neues Forschungsschiff

Meeresforscher in Mecklenburg-Vorpommern sollen ein neues Forschungsschiff bekommen. Der rund 1,1 Millionen Euro teure Katamaran werde das einzige Schiff sein, das schweres Forschungsgerät in die flachen Küstengewässer bringen kann, teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft habe die Anschaffung zuvor empfohlen, womit dem Projekt von Land und Universität Rostock nichts mehr im Wege stehe. Es werde gute Arbeitsbedingungen für die Forscher bieten, deren Arbeit im Bundesland mit der längsten Küstenlinie eine große Rolle spiele, sagte Ministerin Birgit Hesse (SPD).

von dpa

26. Oktober 2018, 13:16 Uhr

«Das neue Schiff versetzt uns in die Lage, unsere Küstenforschung insbesondere im wenig untersuchten Flachwasserbereich deutlich zu intensivieren», sagte Professor Martin Benkenstein vom Department Maritime System der Uni Rostock. Mit dem Schiff sollen Lebensräume kartiert und Strömungsverhältnisse erfasst werden können. Forschungsfragen seien etwa, wie sich der Klimawandel auf die Küstenbereiche auswirke und welche neuen Technologien sich für veränderte Umweltverhältnisse eigneten.

Finanziert werden soll das Projekt mit 680 000 Euro vom Land und 380 000 Euro der Uni Rostock. Es soll aber von allen vier maritim ausgerichteten Hochschulen und weiteren Forschungsinstitutionen genutzt werden, hieß es. Auf welcher Werft der Katamaran gebaut werden soll ist noch unklar, sagte Projektkoordinatorin Heike Link.