Museen : Mehl-Museum erweitert Ausstellung um Urgeschichte

Das MehlWelten-Museum in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat seine Ausstellung erweitert und führt diese nun zurück bis in die Urgeschichte des Getreideanbaus. Neues Highlight soll eine einzigartige Nachbildung des Ötzi werden - des Mannes aus dem Eis, der vor 5300 Jahren in den Bozener Alpen lebte. Ötzi ist der erste Mensch, von dem sicher bekannt ist, dass er Getreideprodukte gegessen hat, wie die Museumsbetreiber betonen. In den Resten seines Fellmantels waren zwei Körner des damals kultivierten Einkorns gefunden worden. Der Ausstellungsteil mit Ötzi wird am Donnerstag eröffnet.