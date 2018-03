Internet : Mehr als 150 Teilnehmer bei Medientagung in Rostock

Mehr als 150 Menschen haben sich nach Veranstalterangaben am Donnerstag auf der Frühjahrstagung des Netzwerks Medienaktiv MV in Rostock mit Fragen zu Datenschutz im Netz, digitaler Sicherheit oder Cybermobbing befasst. Die Digitalisierung solle das Leben einfacher und schöner machen, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Es brauche jedoch digitale Bildung an Schulen und Universitäten, damit die Menschen auch mit der Technik umzugehen lernten, sagte Pegel. Sein Ministerium ist auch für Digitalisierung zuständig und hatte mit zu der Tagung eingeladen.

von dpa

22. März 2018, 17:06 Uhr

Vom aktuellen Datenskandal beim sozialen Netzwerk Facebook zeigte sich der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller nicht überrascht: «Daten sind eine Ware. Als Datenschützer ist man nicht überrascht, dass Facebook-Daten abgeschöpft werden können, die neuen technischen Möglichkeiten sind sehr weitgehend.» Er begrüße die technischen Möglichkeiten, warnte aber davor, Risiken und Gefahren zu ignorieren. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica sich unerlaubt Zugang zu Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern verschaffen konnte.

Im Netzwerk Medienaktiv sind Suchtberatungen, der Landesjugendring, die Medienanstalt, das Landeskriminalamt und der Landesdatenschutz zusammengeschlossen. Ziel ist die Förderung der Medienbildung und der Medienkompetenz.