Festspiele : Mehr als 20 Bühnen beim «Kleinen Fest im großen Park»

Das «Kleine Fest im großen Park» als größte Einzelveranstaltung der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern soll in diesem Jahr wieder bis zu 18 000 Besucher nach Ludwigslust locken. Internationale Künstler werden für die mehr als 20 Bühnen engagiert und sollen von Akrobatik bis Comedy alles bieten. Das Programm will Intendant Markus Fein heute in Ludwigslust vorstellen. Das Kleine Fest findet in diesem Jahr am 9. und 10. August im Schlosspark der Barockstadt Ludwigslust statt.

von dpa

17. April 2019, 01:56 Uhr

Das Kleine Fest ist in den vergangenen Jahren wiederholt ausverkauft gewesen. An jedem Abend werden maximal 9000 Besucher auf das Festgelände gelassen. Das traditionelle Höhenfeuerwerk musste im vergangenen Jahr wegen des trockenen Sommers allerdings ausfallen. Die Brandgefahr war zu groß. In der Region um Ludwigslust gab es im Sommer 2018 mehrere große Waldbrände.