Musik : Mehr als 200 Nachwuchsmusiker bei «Jugend musiziert»

von dpa

15. März 2018, 16:49 Uhr

Zum diesjährigen Landeswettbewerb «Jugend musiziert» werden am Wochenende 207 Kinder und Jugendliche in Neubrandenburg erwartet. Sie haben sich in Regionalausscheiden qualifiziert und bewerben sich um die begehrten Fahrkarten zum Bundeswettbewerb, der vom 17. bis 24. Mai in Lübeck ausgetragen wird, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Die Vorspiele vor den Jurys finden in der Konzertkirche und im Haus der Kultur und Bildung statt. Die jungen Nachwuchskünstler, die an den Musikschulen im Land lernen, treten in unterschiedlichen Kategorien an, etwa Blasinstrumente, Orgel, Kunstlied, Klavier oder Schlagzeug.