Tiere : Mehr als 2000 Hunde bei Rostocker Rassehunde-Ausstellung

von dpa

30.Sep.2017

In der Rostocker Hansemesse beginnt heute (9.00 Uhr) die 14. Internationale Rassehunde-Ausstellung. Insgesamt sind nach Veranstalterangaben 2066 Vierbeiner aus 256 Rassen angemeldet, so viele wie noch nie. Einer der Höhepunkte der zweitägige Messe ist der Wettbewerb «Best in Show», um den sich Züchter aus 15 Ländern mit ihren schönsten Hunden bewerben. Dazu gibt es Tipps zur Erziehung von Hunden. Im Rahmen des Showprogramms wird eine erfahrene Hundetrainerin aus Broderstorf bei Rostock erwartet, die das A und O der Hundeerziehung verraten werde, hieß es. 65 Aussteller sind in der Messehalle dabei, mehr als 25 000 Besucher werden erwartet.

