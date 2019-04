Landtag : Mehr als 660 Eingaben an Petitionsausschuss des Landtags

Wenn Bürger bei Behörden gegen Wände laufen, bleibt oft nur der Weg zum Petitionsausschusses des Landtags. Der kümmert sich dann, stößt nach Angaben des Ausschussvorsitzende Dachner selbst aber oft auf wenig Entgegenkommen, wenn es um mögliche Kompromisse geht.

von dpa

02. April 2019, 18:27 Uhr

Der Petitionsausschuss im Landtag hat mangelnde Bürgernähe und fehlende Kompromissbereitschaft in Ministerien und Ämtern Mecklenburg-Vorpommerns beklagt. In Streitfällen werde nicht nach Kompromissen gesucht, diese kämen meist erst auf Druck der Abgeordneten zustande, sagte der Vorsitzende Manfred Dachner (SPD) am Dienstag bei der Präsentation des Jahresberichts für 2018 in Schwerin, der dem Landtag in der kommenden Woche zur Abstimmung vorgelegt wird.

«Die Behörden im Land sehen sich nicht immer als Dienstleister, Ministerien nicht als Diener des Volkes. In den sieben Jahren als Ausschussvorsitzender habe ich kaum Veränderungen registrieren können. Und das stimmt mich sehr nachdenklich», sagte Dachner. Vor ihm hatte schon der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, von Behördenmitarbeitern gefordert, auf die Belange von Bürgern einzugehen und nicht schematisch zu entscheiden.

Laut Dachner gingen im Vorjahr 665 Eingaben und Beschwerden beim Petitionsausschuss ein. In 16 Fällen habe es sich um sogenannte Sammelpetitionen gehandelt. So unterstützten mehr als 6000 Menschen die Forderung nach einer weiteren Eigenständigkeit des Theaters Vorpommern. Weitere Schwerpunktthemen seien die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen sowie Proteste gegen die Ausweisung neuer Windeignungsgebiete gewesen.

So richteten sich 191 einzelne Beschwerden allein gegen geplante Windeignungsgebiete in der Region Löcknitz-Penkun. Insgesamt hätten im Vorjahr rund 11 000 Menschen ihr Recht wahrgenommen, sich mit Vorschlägen, Bitten und Beschwerden an ihre gewählten Volksvertreter zu wenden, sagte Dachner.

Die Bürger in Deutschland könnten sicher sein, dass Behörden ihre Entscheidungen in aller Regel nach Recht und Gesetz treffen. Doch gebe es häufig auch Spielräume, die aber zu selten im Interesse von Antragstellern genutzt würden, konstatierte Dachner. «Ich wünsche mir ein Signal von den Ministern in ihre Abteilungen, dass man prinzipiell kompromissbereit sein sollte.» Heftige Kritik richtete er an die Adresse von Behörden, die Anhörungsterminen ohne Angabe von Gründen fern blieben, Zusagen nicht einhielten oder Verfahren in die Länge zögen.

Wie Dacher sagte, wurden 2018 insgesamt 793 Petitionen abschließend beraten. In 35 Fällen habe dem Anliegen der Petenten in vollem Umfang entsprochen werden können. In vielen weiteren Fällen habe es auf Vermittlung des Ausschusses doch noch Kompromisse gegeben. «Der Petitionsausschuss schaut auf den Einzelfall. Er kann helfen, einzelne Fehlentscheidungen der Verwaltung zu korrigieren oder Themen von allgemeinem politischen Interesse in die öffentliche Diskussion zu bringen. Darin liegt seine besondere Bedeutung», betonte Dachner.