Gesundheit : Mehr als 8000 Corona-Verstöße in MV

Bei Verstößen gegen Corona-Maßnahmen drohen Bußgelder, sowohl Privatpersonen als auch Inhabern von Geschäften. In Mecklenburg-Vorpommern kamen bereits viele Anzeigen zusammen.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Beginn der Corona-Pandemie vor rund einem Jahr mehr als 8000 Verstöße gegen die staatlichen Auflagen gezählt worden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. Am meisten Verfahren wurden mit rund 2150 in Vorpommern-Rügen gezählt. Am häufigsten wurde dort gegen d...

