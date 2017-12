Museen : Mehr als drei Millionen Besucher in den Museen des Landes

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

erstellt am 16.Dez.2017 | 10:40 Uhr

Rostock/Schwerin/Stralsund (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Museen blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Mehr als drei Millionen Besucher sahen die Ausstellungen in den landesweit mehr als 200 Häusern, wie die Vorsitzende des Landesmuseumsverbandes, Kathrin Möller, der Deutschen Presse-Agentur sagte. 2016 habe die Zahl knapp unter der Drei-Millionen-Marke gelegen. Gründe für den Zuwachs seien spannende Sonderausstellungen in vielen Häusern, aber auch der verregnete Sommer gewesen. Ein Plus verzeichnete zum Beispiel das Schloss Schwerin. Dort wurden rund 168 000 Gäste gezählt, 6000 mehr als 2016, wie eine Sprecherin sagte. Auch die Galerie Alte und Neue Meister in Schwerin wollten 1000 Besucher mehr sehen als im Jahr davor. Gut 30 000 Tickets wurden verkauft. Das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund, zu dem unter anderem das Ozeaneum gehört, geht ebenfalls von einem leichten Besucherplus aus.