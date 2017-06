Verkehr : Mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die Busse und Bahnen in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr stärker genutzt worden. Das Statistische Landesamt zählte 126,3 Millionen Fahrgäste. Das seien 1,2 Prozent mehr gewesen als 2015, teilte das Amt am Freitag in Schwerin mit. Vor allem der Eisenbahn-Nahverkehr erfreute sich demnach gewachsener Beliebtheit. Die Passagierzahl stieg um drei Prozent auf 23,1 Millionen. Die Straßenbahnen wurden von 39,5 Millionen Menschen genutzt, was einem Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mit Bussen fuhren 68,6 Millionen Fahrgäste - ein leichtes Plus von 0,3 Prozent.

Statistischer Bericht

von dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 12:32 Uhr