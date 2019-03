Gesellschaft : Mehr Frauen bei der Feuerwehr im Nordosten

In Mecklenburg-Vorpommern sind rund 13 Prozent aller Feuerwehrleute Frauen - und damit deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. «Der Frauenanteil steigert sich seit Jahren kontinuierlich», sagte Iris Reckling, Frauenbeauftragte des Landesfeuerwehrverbands. Aus ihrer Sicht dürfte die Zahl von 3700 Brandbekämpferinnen gerne weiter wachsen. «Wir wollen Feuerwehrfrauen sichtbarer machen in den Medien und öffentlich Anerkennung und Auszeichnung zeigen und weiter an der Vernetzung arbeiten», sagte Reckling.

von dpa

17. März 2019, 09:28 Uhr

2016 waren ihr zufolge von den etwa 3700 Feuerwehrfrauen rund 2000 Mädchen in den Jugendfeuerwehren. Bundesweit wurden nach Angaben des Bundesfeuerwehrverbandes rund 92 600 Feuerwehrfrauen gezählt. Das entspricht einem Frauenanteil von gut sieben Prozent.