Landtag : Mehr Gehör für Jugendliche im Landtag

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:13 Uhr

Geplant sind ab 2018 mehrere öffentliche Anhörungen zu Themen wie Teilhabe und Mitwirkung von Jugendlichen, Übergang von Schule in den Beruf, Digitalisierung und Medienbildung für junge Leute, Mobilität im ländlichen Raum, Ehrenamt, Kinderarmut und Chancengleichheit. Anschließend soll dem Landtag ein Bericht vorgelegt werden.

Der CDU-Abgeordnete Sebastian Ehlers versprach, dass jugendliche Anliegen aus Mecklenburg-Vorpommern so unmittelbares Gehör im parlamentarischen Raum finden werden. Die SPD-Abgeordnete Nadine Julitz ergänzte, die Anhörungsreihe sei ein Schritt, um junge Menschen mehr an politischen Prozessen zu beteiligen. Auch die jugendpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jacqueline Bernhardt, lobte die Anhörungsreihe. «Es ist gut, dass die Koalitionsfraktionen am Weltkindertag endlich aus den Puschen kamen», sagte sie.

Der Landesjugendring fordert schon seit Jahren mehr Gehör im Landtag. Eine weitere Forderung der Spitzenvertretung der Jugendverbände ist die Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre.