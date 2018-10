Landtag : Mehr Geld für Polizei soll Sicherheitsgefühl stärken

Mit zusätzlichem Geld für Personal und Ausrüstung will die Landesregierung die Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern erhöhen. «15 Millionen Euro mehr für die Sicherheit, das ist gut angelegtes Geld», sagte CDU-Fraktionschef Vincent Kokert am Mittwoch in Schwerin in der Aktuellen Stunde des Landtags. Mit der Abkehr vom jahrzehntelangen Personalabbau werde die Präsenz der Polizei auf der Straße wieder sichtbarer und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung gestärkt, zeigte sich Kokert sicher.

von dpa

24. Oktober 2018, 11:40 Uhr

AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer begrüßte den von den Regierungsparteien SPD und CDU vereinbarten Sicherheitspakt, zeigte sich angesichts sinkender Bewerberzahlen für die Polizei aber skeptisch, dass die neu geschaffenen Stellen auch rasch besetzt werden können. Peter Ritter von der Linksfraktion kündigte an, genau zu prüfen, ob die zusätzlichen Polizeistellen auch den Revieren zugute kommen.