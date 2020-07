«Achtung, rastende Robbe» ist zu lesen, wenn Helfer jungen Kegelrobben am Strand einen Ruheraum abstecken. Mindestens 30 Jungtiere sind in diesem Jahr an der Ostseeküste von MV gesichtet worden, so viele wie noch nie.

04. Juli 2020, 10:11 Uhr