Agrar : Mehr Mecklenburger Landwein: Schloss Rattey weitet Anbau aus

28. Mai 2020, 05:44 Uhr

Das Weingut Schloss Rattey in der Mecklenburgischen Seenplatte will deutlich wachsen. Derzeit werden auf sieben Hektar Rebstöcke gepflanzt - rund 35 000 Stück in zwölf Sorten. Mit dem Anbauversuch soll getestet werden, welche Sorten mit den norddeutschen Bedingungen wie spätes Frühjahr, zeitiger Frost im Herbst und sandigen Böden am besten zurechtkommen. Bisher bewirtschaftet das 1999 gegründete Weingut knapp fünf Hektar rund um das Schloss Rattey. Im Dezember wurde die Immobilie versteigert. Die Inselmühle Usedom GmbH von Horant Elgeti erhielt den Zuschlag für Schlosshotel, Weinberge und Nebengebäude mit der Kellerei. Während auf Usedom in großem Stil Obst angebaut werden soll, plant Elgeti, den Weinanbau in Rattey, einem der nördlichsten Anbaugebiete in Deutschland, auf 30 bis 35 Hektar auszudehnen.