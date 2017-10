Umwelt : Mehr tote Kegelrobben und Schweinswale an den Küsten von MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Okt.2017 | 05:43 Uhr

An den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns sind in diesem Jahr mehr tote Kegelrobben und Schweinswale gefunden worden. Allein bis September wurden um Rügen und am Greifswalder Bodden 25 Kegelrobben-Kadaver entdeckt. Dies sei Ausdruck der seit Jahren steigenden Bestandszahlen, sagte der Kurator für Meeressäuger am Deutschen Meeresmuseum, Michael Dähne. Mit 25 tot aufgefundenen Kegelrobben wurde bereits jetzt der Rekordwert von 2014 (23) übertroffen. Bei den Schweinswalen wurden dem Meeresmuseum bislang 42 Kadaver gemeldet. Dies sei ein leicht erhöhter Wert, aber nicht zu vergleichen mit dem Jahr 2007, als 58 tote Schweinswale an Mecklenburg-Vorpommerns Küsten entdeckt worden waren.