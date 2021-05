Kriminalität : Mehr Trickbetruganzeigen im ersten Jahresquartal in MV

Im ersten Jahresquartal sind in Mecklenburg-Vorpommern deutlich mehr Anzeigen wegen Trickbetrugs registriert worden als im Vorjahreszeitraum.

Leezen | Von Januar bis März seien 794 Fälle zur Anzeige gebracht worden, in denen ältere Menschen Opfer wurden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag mit. Ein Jahr zuvor seien es noch 96 Fälle weniger gewesen. In 67 Fällen kam es im diesjährigen Zeitraum demnach zur Übergabe von Geld oder Wertsachen - der Schaden liegt bei insgesamt rund 880 000...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.