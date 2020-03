Verkehr : Mehrere schwere Unfälle am Wochenende

Am Wochenende ereignen sich in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Verkehrsunfälle. Zwei Menschen werden schwer verletzt. In Greifswald fährt ein 19-Jähriger auf dem Gehweg offenbar vorsätzlich einen Fußgänger an.

Avatar_prignitzer von dpa

01. März 2020, 16:07 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich am Wochenende bei einigen Verkehrsunfällen zwei Menschen schwer und mehrere Menschen leicht verletzt. Auf der Bundesstraße 110 nahe der deutsch-polnischen Grenze bei Zirchow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) war am Samstag eine 25-Jährige mit ihrem Auto wegen einer Ölspur auf der Straße in den Gegenverkehr geraten. Laut Polizei prallte sie frontal mit einem Kleinbus zusammen. Die 25-Jährige wurde schwer verletzt. Sechs weitere am Unfall beteiligte Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Ebenfalls schwer verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Unfall in Murchin (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Er kam nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. In Groß Kordshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ereignete sich zur gleichen Zeit ein ähnlicher Unfall. Ein 19-Jähriger verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto, das in der Folge mit einem Baum kollidierte. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

In Greifswald fuhr ein 19-Jähriger auf einem Gehweg in der Nacht zum Sonntag einen 31-Jährigen an. Der junge Mann sei direkt auf den 31-Jährigen zugefahren und habe erst kurz vor diesem gebremst, teilte die Polizei mit. Trotzdem kam es zu einer Kollision, bei der der 31-Jährige leicht verletzt wurde. Der 19-Jährige flüchtete zunächst, stellte sich aber später bei der Polizei. Wie sich herausstellte kannten sich die beiden Männer und hatten zuvor einen Streit gehabt. Gegen den 19-Jährigen wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Unfallflucht erstattet.