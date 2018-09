Brände : Mehrere Stroh- und Heumieten östlich von Rostock in Brand

von dpa

21. September 2018, 12:36 Uhr

Bei Klockenhagen östlich von Rostock sind mehrere Heu- und Strohmieten in Brand geraten. Das Feuer brach am frühen Morgen an der Landesstraße 21 aus und konnte bisher noch nicht gelöscht werden, wie eine Polizeisprecherin in Stralsund sagte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Insgesamt seien etwa 1000 Ballen betroffen. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Menschen wurden bisher nicht verletzt.