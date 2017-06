Unwetter : Mehrere Unwetter-Einsätze in Schwerin

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Eine Unwetterfront hat in Schwerin mehrere Einsätze von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Rettungskräfte waren am Donnerstagabend in den Stadtteilen Neumühle und in der Gartenstadt im Einsatz, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Grund hierfür waren blockierte Straßen durch umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste. Zeitweise war laut Polizei die Kreuzung am Schweriner Zoo überflutet. Verletzt wurde niemand.

von dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 07:57 Uhr