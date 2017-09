Unfälle : Mehrere Verletzte bei Unfall auf A 24

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Sep.2017 | 09:31 Uhr

Fünf Menschen sind auf der Autobahn 24 bei Zarrentin teils schwer verletzt worden. Nach dem Unfall in der Nacht zu Samstag stand ein Fahrzeug in Flammen, zwei weitere waren in den Straßengraben geraten, wie die Polizei Rostock mitteilte. Alle Insassen konnten aus den Fahrzeugen geborgen werden oder waren bereits ausgestiegen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Zwei der Verletzten schwebten am Morgen in Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall gekommen war, sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit. Aufgrund des Unfalls war die A 24 in Fahrtrichtung Hamburg in den frühen Morgenstunden voll gesperrt.