Brände : Mehrere Wohnungen wegen brennenden Toasters geräumt

Ein brennender Toaster hat in Neubrandenburg zur Räumung mehrerer Wohnungen geführt.

Neubrandenburg | Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagabend wegen Rauchentwicklung zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt aus. Neun Menschen aus sechs Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die drei Bewohner der betroffenen Wohnungen wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend aus der Behandlung ...

