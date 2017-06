Prozesse : Mehrjährige Haftstrafe für Vergewaltiger gefordert

Die Staatsanwaltschaft will den Vergewaltiger eines elfjährigen Jungen in Schwerin für fünf Jahre und drei Monate Jahre hinter Gitter bringen. Dafür hat die Anklagebehörde am Mittwoch in Schwerin plädiert, wie eine Sprecherin des Landgerichts mitteilte. Die Öffentlichkeit war im Interesse des Kindes von der Verhandlung ausgeschlossen worden. Die Verteidigung forderte demnach eine Strafe von unter vier Jahren.