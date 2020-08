Verbraucher : Mehrwertsteuersenkung: Preisniveau um 0,3 Prozent gefallen

Nach der Verringerung der Mehrwertsteuer ist das Preisniveau in Mecklenburg-Vorpommern im Juli leicht um 0,3 Prozent im Vergleich zum Juli 2019 gesunken. Im Vergleich zum Juni 2020 gaben die Preise um 0,5 Prozent nach, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Um die Haushalte in der Corona-Krise zu entlasten, ist die Mehrwertsteuer in Deutschland vom 1. Juli bis zum Jahresende von 19 auf 16 sowie von 7 auf 5 Prozent herabgesetzt worden.

Avatar_prignitzer von dpa

05. August 2020, 16:39 Uhr