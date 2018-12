Volleyball : Meister SSC Schwerin bleibt in der Bundesliga ungeschlagen

von dpa

23. Dezember 2018, 11:10 Uhr

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin bleibt in der Bundesliga auch nach neun Spielen ungeschlagen. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Samstagabend vor 1678 Zuschauern in der Potsdamer MBS Arena glatt mit 3:0 (25:20, 25:23, 25:23) beim SC Potsdam und behaupteten damit ihre Tabellenführung. Der Titelverteidiger liegt mit 25 Punkten fünf Zähler vor Allianz MTV Stuttgart, das den Dresdner SC mit 3:0 bezwang und die Sächsinnen in der Tabelle dadurch auf Rang drei verdrängten.