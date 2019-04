Volleyball : Meister SSC Schwerin gewinnt auch zweites Playoff-Halbfinale

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters und Pokalsiegers SSC Palmberg Schwerin haben im Kampf um den neuerlichen Einzug in das Finale eine Vorentscheidung erzwungen. Das Team von Trainer Felix Koslowski erkämpfte am Samstag beim SC Potsdam mit einem 3:1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:23) den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Serie Best of five.

von dpa

13. April 2019, 18:30 Uhr

Das war bereits der fünfte Sieg im fünften Vergleich mit den Potsdamerinnen in diesem Spieljahr. In der Bundesliga-Hauptrunde gab es zwei klare 3:0-Siege. Im Pokal-Halbfinale mussten die Mecklenburgerinnen beim 3:2-Erfolg in Potsdam allerdings in den Tiebreak.

Den ersten Vergleich im Playoff-Halbfinale hatte der haushohe Favorit am Donnerstagabend in der heimischen Palmberg Arena nur mit großer Mühe mit 3:2 im Tie Break für sich entschieden. Sollte Schwerin auch das dritte Aufeinandertreffen am kommenden Donnerstag (17.30 Uhr) daheim gewinnen, wäre der erneute Finaleinzug perfekt. Wenn nicht, sind die weiteren Partien in der Serie für den 20. April (19.00 Uhr/Potsdam) und den 23. April (19.00 Uhr/Schwerin) angesetzt.