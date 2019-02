Volleyball : Meister SSC Schwerin will Tabellenführer Scandicci bezwingen

Zwei Tage nach dem nationalen Pokalsieg wollen die Volleyballerinnen des deutschen Meisters SSC Palmberg Schwerin auch in der Champions League in der Erfolgsspur bleiben. Das Team von Felix Koslowski strebt am Dienstag in der Palmberg Arena gegen Savino Del Bene Scandicci den dritten Heimsieg an.

von dpa

26. Februar 2019, 01:16 Uhr

Die Mecklenburgerinnen haben bei ihrem ersten Auftritt nach fünfjähriger Pause in der Königsklasse in eigener Halle bislang im Dezember den italienischen Meister Imoco Volley Conegliano (3:0) und in der Vorwoche den polnischen Vizemeister LKS Commercecon Lodz (3:1) bezwungen. Das Hinspiel beim italienischen Meisterschaftsdritten Savino Del Bene Scandicci, der bereits als Gruppensieger feststeht, ging Ende Januar allerdings klar mit 0:3 verloren.