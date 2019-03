Wahlen : Meldefrist für Kommunalwahlen endet

von dpa

12. März 2019, 03:23 Uhr

Für die Kommunalwahlen am 26. Mai läuft am Dienstag die Meldefrist für die Kandidaten ab. Spätestens um 16.00 Uhr müssen die Parteien ihre Listen bei den Wahlleitern abgegeben haben. Mit einer vollständigen Übersicht zur Zahl der Bewerber ist erst im Laufe der Woche zu rechnen. Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren hatten sich nach Angaben der Landeswahlleiterin rund 16 400 Menschen für die etwa 8000 zu vergebenden Sitze in Räten und Kreistagen beworben. Die Kommunalparlamente und die ehrenamtlichen Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern werden am letzten Sonntag im Mai zusammen mit dem EU-Parlament gewählt. Im Jahr 2014 war die CDU mit 33 Prozent stärkste kommunalpolitische Kraft geworden.