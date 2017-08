Geschichte : Merkel enthüllt Gedenkstein für Helmut Kohl

Ein Gedenkstein für Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017) wird in der Stadt Teterow (Landkreis Rostock) aufgestellt. Der etwa 1,40 Meter hohe Stein mit einer Metalltafel wurde von der CDU-Bundesvorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag auf einem Wahlkampftermin in Tellow bei Teterow vorgestellt. Teterow liegt in der geografischen Mitte von Mecklenburg-Vorpommern.