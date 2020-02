Parteien : Merkel lädt zum Jahresempfang nach Stralsund ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Freitag in Stralsund erwartet. Sie lädt als Bundestagsabgeordnete zum traditionellen Jahresempfang in ihren vorpommerschen Wahlkreis ein. Im Störtebeker Brauquartier will sie mit etwa 400 Gästen auf den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit vorausschauen.

28. Februar 2020, 02:41 Uhr

In ihrer Einladung erinnerte sie an den Mut der Menschen in der ehemaligen DDR, der die deutsche Einheit Realität werden ließ. Es sei in den vergangenen Jahrzehnten unglaublich viel erreicht worden, aber es bleibe einiges zu tun. Auch heute sei wieder Mut erforderlich, um die Herausforderungen für die Zukunft stemmen zu können. Es gebe gute Gründe, zuversichtlich zu sein, äußerte sie.

Merkel ist bereits das dritte prominente CDU-Mitglied, das in dieser Woche Mecklenburg-Vorpommern besucht. Beim politischen Aschermittwoch in Demmin sprach bereits die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, davor besuchte Friedrich Merz als Bewerber für den Parteivorsitz am Montag Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald).