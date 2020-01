Kommunen : Merkel: Lebensart verändern, ohne Wohlstand aufzugeben

Digitalisierung und Klimawandel werden nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Leben grundsätzlich verändern. Aber sie sei der Überzeugung, dass die Menschen in Deutschland zwar die Art zu leben verändern müssen, aber nicht den Wohlstand aufgeben müssen, sagte die Kanzlerin am Freitag beim traditionellen Neujahrsempfang des Landkreises Vorpommern-Rügen in Grimmen.

Avatar_prignitzer von dpa

10. Januar 2020, 20:19 Uhr

Vor den rund 400 Gästen aus Politik und Wirtschaft, Verwaltung und Vereinen appellierte sie an die über 60-Jährigen, daran zu denken, dass die unter 20-Jährigen noch einen ganzen Lebensabschnitt mehr vor sich hätten. Die jungen Leute würden vielleicht eines Tages gar nicht mehr verstehen, warum man überhaupt ein Auto brauchte.