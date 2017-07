Parteien : Merkel verspricht einfachen digitalen Verwaltungszugang

Die Bürger sollen nach Vorstellungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Verwaltungsangelegenheiten in der Zukunft über ein zentrales Internetportal erledigen können - unabhängig davon, ob es um Behörden von Bund, Ländern oder Kommunen geht. Dazu würden alle drei Ebenen eng zusammenarbeiten, sagte Merkel am Samstag im Ostseebad Zingst bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung vor rund 3000 Zuhörern (Veranstalterangabe). «Egal, ob Sie mit dem Bund, Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde kooperieren: Sie haben einen Zugang.» Dies gelte etwa für den Kindergeldantrag, die Kita-Anmeldung, oder auch An-, Ab- und Ummeldungen am Wohnort. Einen Zeitraum für die bundesweite Umsetzung nannte Merkel nicht. «Es wird schon eine Weile noch anders gehen.»