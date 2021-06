Hilfsorganisationen : Merkel würdigt das Technische Hilfswerk: Helfer unersetzlich

30 Jahre nach Gründung der ersten Ortsverbände des Technischen Hilfswerks (THW) in Ostdeutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Arbeit des Werks gewürdigt.

Berlin | Die 101 Ortsverbände machten sich in allen Facetten um den Bevölkerungsschutz verdient, sagte Merkel in einer Videobotschaft zu einem Festakt am Wochenende in Berlin. Sie erinnerte an das Oder-Hochwasser 1997, die Elbe-Fluten 2002 und 2006 und an Großbrände 2019. „Auch in der Ausnahmephase der Pandemie waren und sind viele THW-Aktive im Einsatz, we...

