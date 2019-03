Freizeit : Messe «Boot & Angeln» beginnt in Rostock

von dpa

22. März 2019, 01:52 Uhr

In der Rostocker Hansemesse eröffnet am heutigen Freitag die 9. Messe «Boot, Angeln, Wassersport + Camping & Caravaning». Im Bereich Boote könnten die Kunden bei den vorwiegend regionalen Anbietern die Produkte kaufen, die sie sich zuvor auf größeren Messen angesehen hätten, erklärten die Veranstalter. Der Wassersportbereich konzentriere sich auf Tauchen, Segeln und Paddeln. In einem Angel- und einem Bootsforum könnten sich die Besucher mit Filmen, Workshops und Vorträgen zu Fachthemen informieren. Hersteller von Wohnmobilen und Outdoor-Ausrüstung präsentieren sich im Campingteil der Messe.