Spiele : Messe Spielidee: 250 000 Legosteine zum Bauen

von dpa

09. November 2018, 11:56 Uhr

Mit langen Schlangen an den Kassen hat am Freitag in der Rostocker Hansemesse die dreitägige Messe «Spielidee» begonnen. Parallel dazu finden auch die Messen «Modellidee» und «Kreatividee» statt. Wie im Vorjahr erwarten die Veranstalter zur sechsten Ausgabe der Spielemesse wieder mehr als 22 000 Besucher, sie können sich bei rund 100 Ausstellern informieren. Eine der Neuheiten ist eine Spielwiese mit 250 000 Legosteinen, mit denen die Besucher nach Herzenslust herumbauen könnten. Bei einer Strickaktion sind die Messebesucher aufgerufen, selbst gestrickte oder -gehäkelte Mützen, Schals, Handschuhe oder Socken mitzubringen, die gesammelt und nach der Messe der Rostocker Obdachlosenhilfe zur Verfügung gestellt werden.