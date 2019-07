Kriminalität : Messerangriff in Unterkunft für Asylbewerber

von dpa

25. Juli 2019, 06:02 Uhr

In einer Unterkunft für Asylbewerber in Greifswald hat ein Bewohner einen Mann mit einem Messer verletzt. Der 20-Jährige stach am Mittwochabend mit dem Messer auf den 39 Jahre alten Bewohner ein, wie die Polizei mitteilte. Dieser kam daraufhin mit Schnittverletzungen am Oberschenkel ins Krankenhaus. Der 20-Jährige kam in Polizeigewahrsam. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar.