Kriminalität : Messerstecherei unter Alkohol: 50-Jähriger schwer verletzt

Ein Zechgelage dreier Männer in einem Wohnhaus in Jarmen (Vorpommern-Greifswald) ist am Mittwoch in einer Messerstecherei geendet, bei der alle Beteiligten verletzt wurden. Ein 50-jähriger Mann sei durch einen Stich in den Bauch schwer verletzt worden, er schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

von dpa

01. November 2018, 17:27 Uhr

Der Mann war auf der Straße vor dem Hauseingang bewusstlos zusammengebrochen. Er sei dort gefunden worden, jemand habe die Rettungsleitstelle verständigt. Beim Eintreffen der Polizei sei der Mann nicht ansprechbar gewesen. Die Beamten machten dennoch die beiden anderen Männer ausfindig, die leicht verletzt waren. Ein 55-Jähriger sei wieder auf freien Fuß gesetzt worden, ein 60-Jähriger befinde sich noch in Haft, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft Stralsund prüfe den Erlass eines Haftbefehls, hieß es. Das Motiv der Messerstecherei sowie der genaue Tatverlauf waren zunächst noch unklar.