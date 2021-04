Elektro : Metall- und Elektroindustrie übernimmt NRW-Pilotabschluss

Die Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie erhalten statt einer Lohnerhöhung im nächsten und übernächsten Jahr Einmalzahlungen.

Hamburg | In diesem Jahr bekommen sie eine Corona-Beihilfe in Höhe von 500 Euro. Der Arbeitgeberverband Nordmetall und die IG Metall Küste verständigten sich am Freitag in Hamburg auf die Übernahme des Pilotabschlusses der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie. Die Einmalzahlung 2022 betrage 18,4 Prozent des monatlichen Bruttogehalts. Von 2023...

