Auszeichnungen : Metropolitaner für Hinz&Kunzt, Chorleiter und Traumaverein

Gerade in der Corona-Krise haben viele Menschen einander geholfen. Auch in der Metropolregion Hamburg gab und gibt es unzählige ehrenamtliche Projekte. Drei von ihnen sind nun in der Elbphilharmonie mit dem Metropolitaner-Award ausgezeichnet worden.

Avatar_prignitzer von dpa

01. September 2020, 21:12 Uhr