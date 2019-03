Justiz : Michael Mack neuer Vorsitzender des Richterbundes MV

Michael Mack ist neuer Vorsitzender des Richterbunds Mecklenburg-Vorpommern. Er wurde bei einer Mitgliederversammlung am Mittwoch gewählt und löst den langjährigen Vorsitzenden Axel Peters ab, der nicht mehr kandidierte, wie die Vereinigung von Richtern und Staatsanwälten des Landes am Donnerstag mitteilte. Mack (Jahrgang 1963) studierte den Angaben zufolge in Bonn und München Rechtswissenschaften und arbeitet seit 1993 im Nordosten als Richter. Seit 2015 sei er Vorsitzender Richter am Landgericht in Rostock.

von dpa

07. März 2019, 11:16 Uhr

Als Herausforderungen für die Zukunft nannte Mack die angespannte Personalsituation aufgrund hoher Altersabgänge sowie die Digitalisierung der Justiz. Mit der Einführung der elektronischen Akte dürften nicht nur Mindeststandards umgesetzt werden, forderte er. «Wir müssen eine leistungsfähige und ergonomische Ausstattung erhalten.» Außerdem werde der Richterbund darauf achten, dass die im Pakt für den Rechtsstaat vorgesehenen Stellen für Richter und Staatsanwälte auch tatsächlich in der Justiz von MV ankommen.