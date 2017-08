Wohnen : Mieten in MV schneller als Einkommen gestiegen

Die Mieten in Mecklenburg-Vorpommern sind in der Vergangenheit schneller gestiegen als die Einkommen. Musste 2010 ein Haushalt noch 21,2 Prozent des Einkommens für die Bruttokaltmiete (Miete ohne warme Nebenkosten) aufbringen, betrug die Mietbelastungsquote vier Jahre später 25,9 Prozent. Dies teilte das Statistische Landesamt nach Mikrozensus-Befragungen am Freitag in Schwerin mit.