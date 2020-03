Wohnungspolitik : Mieterbund fordert Unterstützung für Mietwucher-Gesetz

Mieter können überteuerte Mieten nur schwer nachweisen. Das muss sich nach Ansicht des Mieterbundes ändern. Sie setzen auf Unterstützung aus der Politik.

Avatar_prignitzer von dpa

03. März 2020, 16:24 Uhr

Der Landesverband des Deutschen Mieterbundes (DMB) fordert die Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern auf, einer möglichen Gesetzesänderung gegen Mietwucher zuzustimmen. Demnach geht es um einen Paragrafen im Wirtschaftsstrafgesetz, der geändert werden soll, wie der DMB-Landesverband am Dienstag in der Landespressekonferenz in Schwerin mitteilte.

Vermieter, die eine Miete von mehr als 20 Prozent über der ortsüblichen Miete verlangen, würden eine Ordnungswidrigkeit begehen. Dafür müsse der Mieter aber nachweisen, dass seine Notlage ausgenutzt wurde, was in der Praxis fast nie der Fall sei. Dies solle mit einer Gesetzesänderung einfacher möglich werden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte im Februar eine rasche Verschärfung der Regelungen gegen Mietwucher angekündigt. Man könne eine mögliche Änderung des Gesetzes «nicht hoch genug einschätzen», sagte der DMB-Landesvorsitzende Jochen Lansky.

«Auch in MV nutzen einzelne Schwarze Schafe die Not von Wohnungssuchenden schamlos aus und kassieren meistbietend ab. Solchen Vermieterinnen und Vermietern ist das Handwerk zu legen», erklärte die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Eva-Maria Kröger.

Vor allem in den Universitätsstädten Rostock und Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fehlt bezahlbarer Wohnraum. Dort wurde im Oktober 2018 die Mietpreisbremse eingeführt, die zunächst für fünf Jahre gilt. Nach DMB-Angaben stiegen die Mieten etwa in Rostock zwischen 2014 und 2018 um sieben Prozent.

Die Löhne in Mecklenburg-Vorpommern sind einer im Januar veröffentlichten Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge in den Jahren 2014 bis 2018 deutlich stärker gestiegen als die Mieten. Im Landkreis Nordwestmecklenburg stiegen die Mieten demnach um 4,6 Prozent - die Löhne deutlich kräftiger mit 13 Prozent. Für den Landkreis Vorpommern-Greifswald ermittelten die Experten einen Lohnanstieg von 14,4 Prozent - bei einem Mieten-Zuwachs von nur 1,9 Prozent. Bei den Mieten wurden die Neuvertragsmieten zugrunde gelegt.